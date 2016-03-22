Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 7vom 22.03.2016
44 Min.Folge vom 22.03.2016Ab 12

Anna ist erst 13, aber schon Mutter geworden! Auf Drängen ihrer Eltern gibt die Schülerin ihr Baby zur Adoption frei. Noch im Krankenhaus wird die kleine Zoé der jungen Mutter aus den Armen genommen und an die Adoptiveltern gegeben. Doch Anna bereut ihre Entscheidung. Gemeinsam mit ihrer Tante Franzi kämpft sie um ihr Kind. Ausgerechnet auf der Suche nach Zoé kommt Anna einem lange gehüteten Familiengeheimnis auf die Spur.

