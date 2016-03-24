Staffel 3Folge 9vom 24.03.2016
Verdächtig
Christian hat seinen Sohn Ben drei Jahre lang nicht mehr gesehen, weil er im Gefängnis saß. Deshalb will er nach seiner Entlassung viel Zeit mit dem Neunjährigen verbringen. Als Ben seinen Vater zusammengeschlagen in der Küche auffindet, alarmiert Mutter Dinah sofort das Jugendamt. Sie verdächtigt ihren Ex-Mann, wieder in kriminelle Machenschaften verstrickt zu sein. Christian schwört, dass er unschuldig ist, aber dann findet Dinah eine Waffe bei ihm ...
