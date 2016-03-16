Staffel 3Folge 3vom 16.03.2016
Verdächtig
Folge 3: Krach im Kindergarten
46 Min.Folge vom 16.03.2016Ab 12
Schock für Ella: Mit sofortiger Wirkung wird ihr der Kindergartenplatz für ihre Tochter Paulina gekündigt. Die Alleinerziehende hat niemanden, der auf die Fünfjährige aufpassen kann und droht ihren Job zu verlieren. Doch dann deckt sie auf, dass noch ein weiteres Kind aus fadenscheinigen Gründen rausgeworfen wurde ...
Verdächtig
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12