Verdächtig

SAT.1Staffel 3Folge 3vom 16.03.2016
Krach im Kindergarten

Folge 3: Krach im Kindergarten

46 Min.Folge vom 16.03.2016Ab 12

Schock für Ella: Mit sofortiger Wirkung wird ihr der Kindergartenplatz für ihre Tochter Paulina gekündigt. Die Alleinerziehende hat niemanden, der auf die Fünfjährige aufpassen kann und droht ihren Job zu verlieren. Doch dann deckt sie auf, dass noch ein weiteres Kind aus fadenscheinigen Gründen rausgeworfen wurde ...

