Staffel 3Folge 5vom 18.03.2016
Der Nackte vor meiner TürJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 5: Der Nackte vor meiner Tür
46 Min.Folge vom 18.03.2016Ab 12
Yvonne Raddatz glaubt zunächst an einen Scherz, als sie erfährt, dass ein komplett unbekleideter Mann vor ihrer Wohnung stand und nach ihr gefragt hat. Doch der Unbekannte kreuzt erneut auf und behauptet, ihr Geliebter zu sein. Dabei ist Yvonne eigentlich glücklich mit ihrem Lebensgefährten Arndt! Doch plötzlich scheint ihre Beziehung in ernster Gefahr! Wer ist der geheimnisvolle Nackte?
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12