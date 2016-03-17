Staffel 3Folge 4vom 17.03.2016
Verdächtig
Folge 4: Nicht mit meiner Tochter
45 Min.Folge vom 17.03.2016Ab 12
Nachdem der 15-jährigen Schülerin Mia die nagelneuen Schuhe geraubt werden, hat ihre Mutter Corinna endgültig genug. Entschieden will sie das Mobbing gegen ihre Tochter beenden. Aber welches Geheimnis hält Mia davon ab, gegen ihre Mitschülerin Roxy und ihre Mädchenclique bei der Polizei auszusagen?
Verdächtig
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12