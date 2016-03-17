Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 17.03.2016
Nicht mit meiner Tochter

Nicht mit meiner TochterJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 4: Nicht mit meiner Tochter

45 Min.Folge vom 17.03.2016Ab 12

Nachdem der 15-jährigen Schülerin Mia die nagelneuen Schuhe geraubt werden, hat ihre Mutter Corinna endgültig genug. Entschieden will sie das Mobbing gegen ihre Tochter beenden. Aber welches Geheimnis hält Mia davon ab, gegen ihre Mitschülerin Roxy und ihre Mädchenclique bei der Polizei auszusagen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen