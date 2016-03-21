Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 6vom 21.03.2016
Mutter auf der Flucht

Folge 6: Mutter auf der Flucht

44 Min.Folge vom 21.03.2016Ab 12

Michelle darf ihre Tochter Lea nicht mehr sehen. Das Mädchen wurde auf Anweisung des Jugendamtes in ein Heim gebracht. Der jungen Mutter wird Vernachlässigung vorgeworfen. Michelle beteuert verzweifelt, dass sie unschuldig ist, doch niemand glaubt ihr. In ihrer Not entführt Michelle Lea und deren beste Freundin Charlotte. Doch was hat Michelle mit den Kindern vor? Und kann Charlottes Mutter Sabine das Geheimnis von Michelle aufdecken?

