Staffel 3Folge 6vom 21.03.2016
Folge 6: Mutter auf der Flucht
44 Min.Folge vom 21.03.2016Ab 12
Michelle darf ihre Tochter Lea nicht mehr sehen. Das Mädchen wurde auf Anweisung des Jugendamtes in ein Heim gebracht. Der jungen Mutter wird Vernachlässigung vorgeworfen. Michelle beteuert verzweifelt, dass sie unschuldig ist, doch niemand glaubt ihr. In ihrer Not entführt Michelle Lea und deren beste Freundin Charlotte. Doch was hat Michelle mit den Kindern vor? Und kann Charlottes Mutter Sabine das Geheimnis von Michelle aufdecken?
