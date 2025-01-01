Verliebt in Berlin
Folge 1: Episode 1
23 Min.Ab 12
Lisa ist erleichtert, als sie erfährt, dass Laura überlebt hat. Während David und Mariella sich jetzt um Laura und Friedrich kümmern, kniet sich Lisa in die Arbeit. Die Vermarktung des "Mariella"-Parfums muss endlich vorangebracht werden. Sie versucht, den bekannten Werbe-Profi Rokko Kowalski zu engagieren.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen