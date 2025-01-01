Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 7

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 7
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 7: Episode 7

23 Min.Ab 12

Lisa und Rokko machen sich auf zu einer Lehrstunde der Veränderung. In einem Kaufhaus animieren sie sich gegenseitig, Dinge zu tun, die sie noch nie zuvor gewagt haben. Lisa ist unbehaglich und ihr ist bewusst, dass dies nur der erste Schritt für ihre Veränderung ist ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen