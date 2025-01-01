Verliebt in Berlin
Folge 8: Episode 8
23 Min.Ab 12
Lisa bewundert Agnes für ihren Mut, das Leben in die Hand zu nehmen und Veränderungen herbeizuführen. Zwar scheint Lisa in geschäftlichen Angelegenheiten sogar freier zu agieren als David, doch im Privaten sieht es ganz anders aus. Als Agnes Lisa ein Vermächtnis macht, trifft sie damit genau Lisas größten Wunsch ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
