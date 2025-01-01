Verliebt in Berlin
Folge 13: Episode 13
23 Min.Ab 12
Lisa ist skeptisch, ob Davids Entscheidung in Bezug auf Rokko richtig war - doch als sie hinter seine Fassade blickt und seine wahren Beweggründe erkennt, kann sie ihm verzeihen, dass er sie übergangen hat. Nichtsdestotrotz ist Lisa der festen Überzeugung, dass Rokko nicht in die Firma passt. Er stellt Lisa direkt zur Rede und fordert von ihr Respekt für sich und seine Arbeit ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
