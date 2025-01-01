Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 13

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 13
Episode 13

Episode 13Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 13: Episode 13

23 Min.Ab 12

Lisa ist skeptisch, ob Davids Entscheidung in Bezug auf Rokko richtig war - doch als sie hinter seine Fassade blickt und seine wahren Beweggründe erkennt, kann sie ihm verzeihen, dass er sie übergangen hat. Nichtsdestotrotz ist Lisa der festen Überzeugung, dass Rokko nicht in die Firma passt. Er stellt Lisa direkt zur Rede und fordert von ihr Respekt für sich und seine Arbeit ...

