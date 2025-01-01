Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 16

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 16
Episode 16

Episode 16Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 16: Episode 16

23 Min.Ab 12

Lisa und Jürgen können nicht glauben, dass Sabrina nach allem, was sie erlebt hat, Richard nicht zum Teufel schickt. Lisa macht sich Sorgen um Jürgen, der nichts unversucht lässt, um Sabrina von Richard loszueisen. Also versucht sie, Jürgen mit einem Ablenkungsmanöver auf andere Gedanken zu bringen ...

