Verliebt in Berlin
Folge 16: Episode 16
23 Min.Ab 12
Lisa und Jürgen können nicht glauben, dass Sabrina nach allem, was sie erlebt hat, Richard nicht zum Teufel schickt. Lisa macht sich Sorgen um Jürgen, der nichts unversucht lässt, um Sabrina von Richard loszueisen. Also versucht sie, Jürgen mit einem Ablenkungsmanöver auf andere Gedanken zu bringen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen