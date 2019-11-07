Verliebt in Berlin
Folge 11: Episode 11
23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Als Lisa von Rokko ermahnt wird, ihre Entscheidungen nicht von David abhängig zu machen, weil sie der Boss bei "Kerima" ist, wird ihr alles zu viel. Lisa wünscht sich ihr altes Leben mit David zurück, doch sie weiß, dass das nicht möglich ist.
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Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1-2: Seven.One Entertainment Group GmbH & © Season 2: Seven.One Entertainment Group GmbH.