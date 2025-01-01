Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 3
Folge 3: Episode 3

23 Min.Ab 12

Lisa und Rokko finden eine Basis für ihre Zusammenarbeit, gemeinsam erarbeiten sie ein neues Konzept für die Parfum-Kampagne. Lisa will auch David entgegenkommen, indem sie das "Mariella"-Parfum von seiner Beziehungskrise abkoppelt, aber er schöpft bereits wieder Hoffnung, Mariella zurückzugewinnen und lehnt das neue Konzept ab.

