Verliebt in Berlin
Folge 3: Episode 3
23 Min.Ab 12
Lisa und Rokko finden eine Basis für ihre Zusammenarbeit, gemeinsam erarbeiten sie ein neues Konzept für die Parfum-Kampagne. Lisa will auch David entgegenkommen, indem sie das "Mariella"-Parfum von seiner Beziehungskrise abkoppelt, aber er schöpft bereits wieder Hoffnung, Mariella zurückzugewinnen und lehnt das neue Konzept ab.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen