Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 5

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 5
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 5: Episode 5

23 Min.Ab 12

Lisa ist glücklich, dass Mariella die Kampagne gefällt, aber sie ärgert sich über Davids ablehnende Haltung. Rokko gegenüber lässt sie ihrem Ärger über David freien Lauf, überspielt dabei aber ihre Gefühle für ihn. Stattdessen argumentiert sie mit Davids geschäftlicher Unprofessionalität - doch Rokko hat gut beobachtet und durchschaut Lisa ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen