Verliebt in Berlin
Folge 12: Episode 12
23 Min.Ab 12
Lisa und David lassen ihre alte Freundschaft wieder aufleben. Sie beklagt sich über Rokkos Teamunfähigkeit und seine Illoyalität zu David, er seinerseits bemerkt, dass sich Mariella ihm immer mehr entzieht, indem sie in ihre Arbeit bei "Kerima" flüchtet. An seinem letzten Arbeitstag begegnet Lisa Rokko ganz locker, schließlich meint sie, seine Stunden bei "Kerima" seien gezählt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen