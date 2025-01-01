Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 100

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 100
Episode 100

Verliebt in Berlin

Folge 100: Episode 100

23 Min.Ab 12

Lisa kämpft im Seidelschen Forst verzweifelt um Davids Leben. Als er endlich mit dem Rettungshubschrauber abgeholt wird, bleibt Lisa in großer Angst um ihn zurück ... Inka kommt aus Ibiza zurück und gerät mitten in die helle Aufregung um Davids Entführung. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um mit ihren Freunden auf ihre Rückkehr anzustoßen.

