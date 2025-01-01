Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 101

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 101
Episode 101

Episode 101Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 101: Episode 101

24 Min.Ab 12

Lisa muss Davids Schicksal in die Hände der Ärzte legen. Sie bangt um sein Leben, während er auf der Intensivstation ist. Schließlich hält sie es nicht mehr aus, nur auf dem Krankenhausflur auf Ergebnisse zu warten und schleicht zu ihm ins Krankenzimmer ... Timo hat sich mit Jürgen zu einem Männerabend verabredet, als Inka plötzlich vor der Tür steht. Er freut sich zunächst über den Besuch ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen