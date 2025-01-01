Verliebt in Berlin
Folge 101: Episode 101
24 Min.Ab 12
Lisa muss Davids Schicksal in die Hände der Ärzte legen. Sie bangt um sein Leben, während er auf der Intensivstation ist. Schließlich hält sie es nicht mehr aus, nur auf dem Krankenhausflur auf Ergebnisse zu warten und schleicht zu ihm ins Krankenzimmer ... Timo hat sich mit Jürgen zu einem Männerabend verabredet, als Inka plötzlich vor der Tür steht. Er freut sich zunächst über den Besuch ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
