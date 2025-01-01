Verliebt in Berlin
Folge 111: Episode 111
23 Min.Ab 12
Lisa kann Davids Entscheidung nicht nachvollziehen. Während er sich mit seinen Eltern auseinander setzt, warum er nicht mehr in sein altes Leben zurückkehren will, versucht sie, ihn zu verstehen ... Nachdem Max' Lügengebäude zusammengestürzt ist, kann er nicht umhin, Yvonne die finanzielle Situation offen zu legen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen