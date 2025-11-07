Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 114

SAT.1 emotions Staffel 2 Folge 114 vom 07.11.2025
Episode 114

Episode 114Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 114: Episode 114

23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Sophie sorgt unter dem Personal weiter für ein schlechtes Klima, was Lisa umso mehr belastet, als die Angestellten von ihr fordern, etwas gegen sie zu unternehmen. Vor allen Angestellten brüskiert Sophie Lisa schließlich mit der Aufforderung, ihr Amt niederzulegen ... David ist froh, als er nach dem Zusammentreffen mit Lisa Ablenkung bekommt: Mit Jürgen hilft er Bernd beim Ausmisten des Kellers.

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Staffel 2