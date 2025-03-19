Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 117

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 117vom 19.03.2025
Episode 117

Episode 117Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 117: Episode 117

24 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Lisa bittet Rokko, ihr noch Zeit zu lassen. Sie muss für sich herausfinden, ob sie David noch liebt. Ein Spaziergang mit David macht ihr schließlich etwas bewusst ... Sophie lässt sich Lisas Kampfansage nicht gefallen und besucht Richard im Gefängnis. Sie will ihn dazu bringen, ihr das Versteck des Lösegeldes zu verraten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen