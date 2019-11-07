Verliebt in Berlin
Folge 119: Episode 119
23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Lisa kann ihr Glück, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Freund zu haben, noch nicht fassen. Auch vor den "Kerima"-Mitarbeitern steht sie öffentlich dazu. Nach getaner Arbeit beschließen die frisch Liierten, sich einen schönen Abend zu machen. Lisa wird klar, dass es jetzt zum ersten Mal ernst werden könnte.
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Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH