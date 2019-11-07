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Verliebt in Berlin

Episode 119

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 119vom 07.11.2019
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Verliebt in Berlin

Folge 119: Episode 119

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Lisa kann ihr Glück, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Freund zu haben, noch nicht fassen. Auch vor den "Kerima"-Mitarbeitern steht sie öffentlich dazu. Nach getaner Arbeit beschließen die frisch Liierten, sich einen schönen Abend zu machen. Lisa wird klar, dass es jetzt zum ersten Mal ernst werden könnte.

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