Verliebt in Berlin
Folge 121: Episode 121
24 Min.Ab 12
Glücklich, dass Rokko sie so liebt, wie sie ist, stürzt Lisa sich mit neuem Elan in die Arbeit. Er schmeißt sich unterdessen in Schale, um seiner Verliebtheit durch den entsprechenden Look Ausdruck zu verleihen. Als man ihn bewundert, ist Lisa erstaunt, dass man ihr selbst ihr neues Glück nicht ansieht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen