Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 121

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 121
Episode 121

Episode 121Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 121: Episode 121

24 Min.Ab 12

Glücklich, dass Rokko sie so liebt, wie sie ist, stürzt Lisa sich mit neuem Elan in die Arbeit. Er schmeißt sich unterdessen in Schale, um seiner Verliebtheit durch den entsprechenden Look Ausdruck zu verleihen. Als man ihn bewundert, ist Lisa erstaunt, dass man ihr selbst ihr neues Glück nicht ansieht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen