Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 122

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 122
Episode 122

Episode 122Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 122: Episode 122

24 Min.Ab 12

Lisa weiß zwar, dass sie sich äußerlich verändern will, hat jedoch keine Idee, wie sie das am besten anstellen soll und holt sich Rat bei ihren Kolleginnen ... Laura fühlt sich leer und unterfordert und will ihr Leben ändern. Friedrich hingegen hat wenig Zeit und kein Ohr für sie, weil ihn die Arbeit bei Kerima fordert. Laura ist enttäuscht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen