Verliebt in Berlin
Folge 126: Episode 126
23 Min.Ab 12
Lisa zieht sich nach Rokkos Heiratsantrag völlig überfordert nach Göberitz zurück, um einen freien Kopf zu bekommen. Doch auch zu Hause verfolgt sie das Thema, da Bernd und Helga gerade ihren Hochzeitstag feiern. Lisa kommt gar nicht dazu, sich weitere Fragen über ihre Zukunft zu stellen, weil sie durch Jürgen von Hugos Verfassung erfährt.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen