Verliebt in Berlin

Episode 126

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 126
Folge 126: Episode 126

23 Min.Ab 12

Lisa zieht sich nach Rokkos Heiratsantrag völlig überfordert nach Göberitz zurück, um einen freien Kopf zu bekommen. Doch auch zu Hause verfolgt sie das Thema, da Bernd und Helga gerade ihren Hochzeitstag feiern. Lisa kommt gar nicht dazu, sich weitere Fragen über ihre Zukunft zu stellen, weil sie durch Jürgen von Hugos Verfassung erfährt.

