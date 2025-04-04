Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 127

SAT.1 emotions Staffel 2 Folge 127 vom 04.04.2025
Folge 127: Episode 127

23 Min. Folge vom 04.04.2025 Ab 12

Lisa ist erleichtert, als Rokko ihr angesichts der Hugo-Krise Zeit gibt, sich zu seinem Heiratsantrag zu äußern. Sie spürt, dass sie die Krise bei Kerima nicht allein bewältigen kann. Obwohl sie akzeptiert, dass sich David durch sein Entführungsdrama ins Privatleben zurückgezogen hat, kritisiert sie seinen Entschluss - Kerima braucht ihn jetzt mehr denn je.

