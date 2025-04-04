Verliebt in Berlin
Folge 127: Episode 127
23 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Lisa ist erleichtert, als Rokko ihr angesichts der Hugo-Krise Zeit gibt, sich zu seinem Heiratsantrag zu äußern. Sie spürt, dass sie die Krise bei Kerima nicht allein bewältigen kann. Obwohl sie akzeptiert, dass sich David durch sein Entführungsdrama ins Privatleben zurückgezogen hat, kritisiert sie seinen Entschluss - Kerima braucht ihn jetzt mehr denn je.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen