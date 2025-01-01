Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 130

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 130
Episode 130

Episode 130Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 130: Episode 130

24 Min.Ab 12

Lisa bemerkt an Rokkos Verhalten, dass er sich in seine Eifersucht auf David hineinsteigert, und will ihn mit einem Überraschungsausflug versöhnen. David fühlt sich ausgeschlossen und erkennt, dass er eifersüchtig auf Rokko ist. Während er sich grämt, Lisa aus eigener Schuld verloren zu haben, trifft sie bei einer romantischen Spreefahrt durch Berlin eine Entscheidung.

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen