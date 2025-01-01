Verliebt in Berlin
Folge 131: Episode 131
24 Min.Ab 12
Während Rokko bei den Plenskes um Lisas Hand anhält, wächst Davids Sehnsucht nach ihr mehr und mehr. Ihm wird bewusst, wie stark die Verbindung zwischen Lisa und ihm schon einmal war. Um sie nicht zu verlieren, beschließt er, ihr seine Liebe erneut zu gestehen. Lisa indes konzentriert sich voll und ganz auf ihr neues Leben.
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen