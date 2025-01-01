Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 135

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 135
Episode 135

Episode 135Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 135: Episode 135

24 Min.Ab 12

Lisa fällt nach dem überraschenden Kuss von David in Ohnmacht und wird von ihren Träumen heimgesucht. Rokko ist durch den Vorfall verunsichert, obwohl sie ihm beteuert, dass es keinen Grund zur Eifersucht gebe. David erkennt, dass er ohne Lisa nicht mehr leben kann und lässt Rokko gegenüber durchblicken, dass er um sie kämpfen will.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen