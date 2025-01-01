Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 136

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 136
Episode 136

Verliebt in Berlin

Folge 136: Episode 136

24 Min.Ab 12

Lisa gelingt es nicht, die Streithähne zu trennen. Verständnislos distanziert sie sich von beiden. David hofft, Rokko habe bei Lisa an Boden verloren. Der schafft es aber schließlich, dass Lisa ihm verzeiht und sich mit ihm versöhnt, was David bitter enttäuscht zur Kenntnis nehmen muss ...

SAT.1 emotions
