SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 137vom 14.08.2020
24 Min.Folge vom 14.08.2020Ab 12

David kann das Glück von Lisa und Rokko nicht mit ansehen und zieht sich zurück. Als Helga ihn auch noch aufsucht und an sein Herz appelliert, Lisas Glück nicht im Wege zu stehen, fasst er einen folgenschweren Entschluss: Er macht sein Segelboot "Endeavour" startklar und will zu einer Weltumsegelung aufbrechen.

