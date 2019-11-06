Verliebt in Berlin
Folge 139: Episode 139
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Lisa reagiert geschockt auf Davids Liebesgeständnis, glaubt aber, dass er sich alles nur einredet. Sie erzählt Rokko aufgewühlt von ihrer Begegnung mit David, will aber mit allen Mitteln die Beziehung zu Rokko zementieren. Er prüft sie ein letztes Mal, doch Lisa versichert, dass sie ihr Leben mit ihm teilen will.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
