Verliebt in Berlin
Folge 22: Episode 22
23 Min.Ab 12
Lisa ist froh, dass David die Trennung von Mariella als endgültig begreift und fest in die Zukunft blickt. Ganz anders Jürgen: Er ist am Boden zerstört und weist Lisa ab. Sie bewundert David, wie selbstbewusst er Mariella gegenübertritt, die Abschied von der Villa Seidel nimmt - doch der Schein trügt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen