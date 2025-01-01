Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 27

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 27
Folge 27: Episode 27

23 Min.Ab 12

Erst im Nachhinein wird Lisa bewusst, was es bedeutet, ihr Leben ohne David zu führen, zumal es sie rührt, dass er als Einziger an ihr einjähriges Betriebsjubiläum denkt und an die alten Zeiten erinnert. Trotzdem will sie zu ihren Worten stehen und nicht rückfällig werden. Als David dann aber ausspricht, dass er nie wieder werde lieben können, ist Lisa schockiert ...

