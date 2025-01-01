Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 28

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 28
Episode 28

Episode 28Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 28: Episode 28

22 Min.Ab 12

Lisa kann nicht glauben, dass David nicht mehr liebesfähig ist, doch Helga bestätigt ihr, dass so etwas manchen Menschen widerfahren kann. Als Mariella zum Abschied Lisa jedoch offenbart, dass sie sie für die einzige Frau auf der Welt hält, die Davids Herz erwärmen kann, ist Lisa sprachlos ...

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen