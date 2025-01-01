Verliebt in Berlin
Folge 29: Episode 29
23 Min.Ab 12
Lisa erfährt von Mariella, dass sie David, von dem sie Abschied nehmen möchte, nicht erreichen kann. Als er sich bei Lisa meldet, fährt sie zu ihm, um ihm beizustehen. Mariella hat sich damit abgefunden, dass sie David nicht wiedersehen wird. Umso glücklicher ist sie, als er im letzten Moment auftaucht ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
