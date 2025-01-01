Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 33

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 33
Episode 33

Episode 33Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 33: Episode 33

23 Min.Ab 12

Lisa ist sich sicher, dass auch sie eines Tages die große Liebe finden wird. Um ihrem Ziel schneller näher zu kommen, beschließt sie, dem Geheimnis der Liebe auf die Spur zu gehen. Doch die Befragung von Familie und Freunden ist eher verwirrend, da alle Paare unterschiedliche Gründe nennen, weshalb sie einander gefunden haben ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen