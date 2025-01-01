Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 34

Folge 34: Episode 34

22 Min.Ab 12

Lisa ist zuversichtlich, ihr "gewisses Etwas" ergründen zu können, doch sie muss schnell erkennen, dass man an ihr ausschließlich ihre Kumpeleigenschaften wahrnimmt, was sie verletzt. Auch Inkas frustrierter Rat, sie solle die Krallen ausfahren und sich wie ein Biest benehmen, mag ihr nicht einleuchten. Lisa resigniert und fühlt sich auf Hugos Überraschungsparty wie ein Fremdkörper ...

