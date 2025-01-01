Verliebt in Berlin
Folge 35: Episode 35
23 Min.Ab 12
Lisa reagiert gereizt auf Rokkos Komplimente, sieht in ihnen nicht mehr als eine Provokation und schickt ihn zum Teufel. Als Helga angeblich beobachtet, dass Rokko später mit Inka das Büro verlässt, bestätigt sich zunächst ihre Meinung über ihn. Wenig später geht Lisa dennoch auf Rokko zu, um ihn um Entschuldigung für ihr rüdes Verhalten zu bitten ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
