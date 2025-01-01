Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 38

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 38
Episode 38

Verliebt in Berlin

Folge 38: Episode 38

23 Min.Ab 12

Lisa ist von Rokkos Geständnis völlig überfordert. Als er danach so tut, als sei nichts gewesen, befürchtet sie, dass er verletzt ist und dies ihre Zusammenarbeit trüben könnte. Doch sie erkennt erleichtert, dass Rokko Berufliches von Privatem zu trennen versteht ...

