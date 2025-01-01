Verliebt in Berlin
Folge 41: Episode 41
23 Min.Ab 12
Lisa ist der Überzeugung, Sophie könne ihr beruflich nicht schaden. Als sie Zeugin eines brillanten Rededuells zwischen Rokko und Sophie wird, glaubt Lisa zuversichtlich, dass die beiden das perfekte PR-Duo abgeben könnten. Sie ahnt nicht, dass Sophie entdeckt hat, dass Rokko tiefere Gefühle für Lisa hegt ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
