Verliebt in Berlin
Folge 44: Episode 44
23 Min.Ab 12
Gerade als sich Lisa durch Sophies Trost wieder ein wenig beruhigt hat, kommt eine neue Schreckensnachricht: Brittas Tod. Lisa ist betroffen und sichert Hugo so viel Zeit und Ruhe zu, wie er nur braucht. Sie selbst hat kaum Zeit, die Nachricht von Brittas Tod zu verarbeiten, weil sich immer mehr Probleme in der Firma anhäufen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen