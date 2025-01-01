Verliebt in Berlin
Folge 45: Episode 45
23 Min.Ab 12
Lisa erkennt, dass von David keine schnelle Hilfe zu erwarten ist. Deswegen versucht sie, Sophies Marschrichtung zu folgen und in dem Interview von dem Pelzvorfall abzulenken. Als Rokko ihr allerdings klarmacht, dass sie in ihrem Zustand das Interview absagen sollte, gesteht Lisa ihre Angst. Mit Rokko an ihrer Seite würde sie sich um einiges sicherer fühlen ...
