Episode 46

Folge 46: Episode 46

22 Min.Ab 12

Der Tanz von Lisa und Rokko scheitert, da sie sich nicht von ihm die Führung nehmen lässt. Als ihr Zeitungsinterview in einer Vorabfassung erscheint, ist Lisa ganz zufrieden. Rokkos Vorschlag, über sie ein TV-Porträt zu produzieren, geht ihr jedoch zu weit. Doch Rokko ist auf diese Ablehnung vorbereitet und hat eine Idee ...

