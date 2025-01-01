Verliebt in Berlin
Folge 48: Episode 48
23 Min.Ab 12
Lisa geht auf Distanz zu Rokko. Als der sich das nicht gefallen lässt, fühlt sie sich in die Ecke gedrängt und sinniert über die Parallelen zwischen sich und Rokko. Als Lisa von Davids Rückkehr hört, ist sie zuversichtlich, dass ihre Probleme bald gelöst sein werden, doch ihr Zusammentreffen mit ihm nimmt eine unerwartete Wendung ...
