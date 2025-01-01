Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 50

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 50
Folge 50: Episode 50

22 Min.Ab 12

Lisa und David sind sich einig, dem trauernden Hugo die höchste Priorität einzuräumen. Je mehr Lisa sich über ihre Versöhnung mit David freut, desto weniger kann sie mit dem verliebten Rokko umgehen. Von David auf ihre verkrampfte Haltung angesprochen, gesteht sie widerwillig, dass Rokko in sie verliebt ist ...

