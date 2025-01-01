Verliebt in Berlin
Folge 54: Episode 54
23 Min.Ab 12
Während David glaubt, Lisa und Rokko erfolgreich verkuppelt zu haben, ist Lisa gegenüber Rokko zunächst beklommen und taut nur schwer auf. Schließlich genießt sie aber das Zusammensein mit ihm, ganz im Gegensatz zu David, dem an diesem einsamen Abend sein Single-Dasein bewusst wird. Am nächsten Tag merkt David schnell, dass Lisa und Rokko sich miteinander amüsiert haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
