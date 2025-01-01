Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 54

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 54
Episode 54

Episode 54Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 54: Episode 54

23 Min.Ab 12

Während David glaubt, Lisa und Rokko erfolgreich verkuppelt zu haben, ist Lisa gegenüber Rokko zunächst beklommen und taut nur schwer auf. Schließlich genießt sie aber das Zusammensein mit ihm, ganz im Gegensatz zu David, dem an diesem einsamen Abend sein Single-Dasein bewusst wird. Am nächsten Tag merkt David schnell, dass Lisa und Rokko sich miteinander amüsiert haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen