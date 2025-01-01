Verliebt in Berlin
Folge 67: Episode 67
23 Min.Ab 12
Lisa echauffiert sich über Davids Beleidigung: Wie kann er nur so oberflächlich sein? David gesteht Max unterdessen seine wahren Gefühle für Lisa und kann ihn von deren Ernsthaftigkeit überzeugen. Doch obwohl David seine Beleidigung mittlerweile ebenfalls als Fauxpas sieht, kann er vor Eifersucht nicht aus seiner Haut ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
