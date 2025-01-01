Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 71

SAT.1 emotions Staffel 2 Folge 71
Episode 71

Episode 71Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 71: Episode 71

23 Min. Ab 12

Lisa weiß nicht, was sie von David halten soll, nachdem sie umsonst auf ihn gewartet hat. Trotzig widersteht sie der Versuchung, mit ihm zu telefonieren, doch dann siegt der Wunsch, sich Gewissheit zu verschaffen. Nach einem Telefonat mit den Seidels muss Lisa glauben, dass David ohne Abschied zur Fashion Week nach London gereist ist ...

