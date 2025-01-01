Verliebt in Berlin
Folge 71: Episode 71
23 Min.Ab 12
Lisa weiß nicht, was sie von David halten soll, nachdem sie umsonst auf ihn gewartet hat. Trotzig widersteht sie der Versuchung, mit ihm zu telefonieren, doch dann siegt der Wunsch, sich Gewissheit zu verschaffen. Nach einem Telefonat mit den Seidels muss Lisa glauben, dass David ohne Abschied zur Fashion Week nach London gereist ist ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen