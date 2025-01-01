Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 75

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 75
Folge 75: Episode 75

22 Min.Ab 12

Lisa erfährt, dass David nie Teilnehmer der diesjährigen Fashion Week war. Als sie dann auch noch eine erste Spur, nämlich sein Handy, findet, versucht sie, noch einmal Laura und Friedrich mit diesen Beweisen von Davids Verschwinden zu überzeugen. Nach einem Anruf bei der Polizei will Lisa glauben, dass mit David nichts Schlimmes passiert sein kann. Doch dann erhält Friedrich einen Brief ...

