Verliebt in Berlin
Folge 79: Episode 79
23 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Lisa weiht Rokko notgedrungen in das Geheimnis um Davids Entführung ein. Er verspricht ihr volle Loyalität, ist aber im Bemühen um eine Lösung genauso hilflos wie Lisa. Verzweifelt erkennt Friedrich, dass keine Zeit mehr bleibt, um weiteres Geld zu beschaffen. Schließlich bleibt ihm nur noch eine letzte Hoffnung. Er macht sich auf den Weg zu Sophie ...
